Coupe du Monde 2026 : sécurité renforcée pour les fanzones du Mexique-Angleterre

À l’approche du 8e de finale de Coupe du Monde 2026 entre le Mexique et l’Angleterre, les autorités de Mexico City renforcent nettement leur dispositif de sécurité autour des fan-zones. Après plusieurs incidents lors des célébrations de qualification, dont des décès signalés, les autorités ont décidé de doubler les effectifs policiers et de réduire la capacité des espaces de rassemblement. L’objectif est d’éviter les mouvements de foule incontrôlés, alors que ces zones attirent habituellement des dizaines de milliers de supporters.

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Selon les autorités locales, environ 17 000 policiers seront déployés dans la capitale pour encadrer l’événement lié à la Coupe du Monde 2026, avec une attention particulière portée aux sites les plus fréquentés comme le monument de l’Ange de l’Indépendance. La maire de la ville a également annoncé une limitation de la foule à 25 000 personnes sur certains points névralgiques et l’ouverture de plus de 50 fan-zones équipées d’écrans géants afin de disperser les supporters et réduire les risques de concentration excessive.