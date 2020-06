Mourad Boudjellal explique son plan pour relancer le SC Toulon

C'est dans l'air depuis plusieurs semaines mais l'arrivée de Mourad Boudjellal dans le monde du football ne tient désormais plus qu'à un fil. Le Sporting Toulon a en tout cas annoncé vendredi qu'un accord de principe a été trouvé avec l'ancien président emblématique du RC Toulon (rugby), qui devrait jouir des pleins pouvoirs sportifs au moment de son intronisation dans l'organigramme de la formation reléguée en National 2 à l'issue de l'exercice 2019-2020. Invité au micro d'Europe 1 dimanche, Mourad Boudjellal a fait part de ses ambitions pour le SC Toulon.

«C'est ma ville (...) avant d'être Français, je suis Toulonnais. Réussir dans deux sports dans la même ville, ça a été peu réussi. Je ne referai pas l'erreur que j'ai faite au RCT la première année, quand j'ai joué à la PlayStation (il avait fait venir plusieurs stars alors que le club était en Pro D2, ndlr). Il faut d'abord reconstruire un état d'esprit dans ce club, redonner la notion du professionnalisme, du haut niveau, mais aussi revoir la structure, ajouter les compétences. C'est tout ça qu'il faut mettre en place pour que le club soit prêt à remonter en National, puis en Ligue 2 et en Ligue 1. On va essayer de le faire dès cette année, mais c'est un énorme chantier. Je sais bien que si je me plante, je prendrai des coups de partout. Je me mets en danger. Je vais arriver en juillet, et tout sera commencé. Je n'ai pas fait le recrutement. Si on veut aller plus haut, on ne pourra pas être tout seul. En Ligue 2 et en Ligue 1, si on veut grandir, on devra se faire accompagner», a ainsi expliqué Boudjellal sur les ondes de la radio. De quoi nourrir d'ambition pour les supporters du SCT...