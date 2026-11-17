L’avenir de Folarin Balogun à l’AS Monaco est de nouveau au cœur des interrogations. Déjà annoncé sur le départ l’été dernier, l’attaquant américain avait été tout proche de rejoindre Everton après plusieurs semaines de discussions. Malgré un accord estimé à 50 millions d’euros, bonus compris, et une visite médicale effectuée, l’opération avait finalement échoué dans les dernières heures du mercato. Une issue qui avait surpris, alors que plusieurs clubs européens suivaient également sa situation après la Coupe du Monde réussie sur le plan individuel. Resté en Principauté, l’ancien joueur de Reims n’a toutefois jamais retrouvé la place qu’il espérait au sein de l’effectif monégasque.

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Son début de saison illustre parfaitement ses difficultés. Avec sept apparitions toutes compétitions confondues, un but et seulement 230 minutes disputées, Balogun peine à s’imposer, notamment face à la concurrence de l’inévitable Paris Brunner. La semaine dernière, en conférence de presse, l’international américain était d’ailleurs revenu sans détour sur son transfert avorté à Everton : «mon point de vue était très clair. Je n’ai rien dit publiquement, mais je suis arrivé à Everton avec un contrat en bonne et due forme. Et puis, au moment de ma signature, le contrat avait été modifié. Voilà la situation, en résumé. Le contrat a été modifié et, finalement, je ne me sentais plus à l’aise à l’idée de signer. Passer des plus grands stades à un retour à Monaco, qui est plutôt calme. Vivre là-bas et la façon dont le pays est conçu, c’est différent. Je suis sûr que lors des prochains mercatos, je chercherai à partir à nouveau.»

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Un deal gagnant-gagnant ?

Une volonté de départ qui pourrait trouver une issue dès janvier. Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus s’est positionnée sur le dossier et a déjà entamé des discussions avec Monaco. Luciano Spalletti souhaite renforcer son secteur offensif avec un véritable avant-centre et apprécie le profil de l’Américain. Si Alexander Sorloth reste une priorité dans les réflexions turinoises, Balogun représente une alternative sérieuse. Séduit par la perspective de rejoindre la Vieille Dame, le joueur de 25 ans pourrait bénéficier d’une opportunité de relancer sa carrière dans un championnat où il n’a encore jamais évolué.

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Le quotidien italien évoque même la possibilité d’un échange entre les deux formations. Edon Zhegrova, frustré par son statut de remplaçant à Turin et désireux de retrouver du temps de jeu, serait intéressé par un transfert à Monaco, qui cherche justement un joueur à son poste. De quoi imaginer une opération gagnant-gagnant entre les deux clubs. Financièrement, Balogun possède un salaire jugé accessible, autour de 3,5 millions d’euros annuels. La Juventus privilégierait néanmoins un prêt sans obligation d’achat, afin de tester l’attaquant en Serie A avant d’envisager un transfert définitif estimé entre 45 et 50 millions d’euros. Affaire à suivre…