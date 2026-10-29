PSG : Luis Enrique lâche ses vérités sur les soucis de Lucas Digne

C’est en tant que leader que le PSG se déplacera au Havre ce vendredi à 19h, en ouverture de cette 9e journée de Ligue 1. Malgré un début de championnat un peu poussif, le champion de France en titre a repris son fauteuil à l’issue du week-end dernier. Sauf grande surprise, il devrait y rester après son déplacement en Normandie. Le HAC est bon dernier de Ligue 1 avec deux points au compteur seulement, et cherche toujours sa première victoire de la saison. Il faudra surtout profiter d’un relâchement parisien pour espérer quelque chose. Et encore.

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Luis Enrique en profitera-t-il pour faire tourner son effectif ? Il y a un voyage du côté de Villarreal en milieu de semaine prochaine qui doit trotter quelque part dans sa tête. C’est bien mal le connaître. L’Asturien se méfie de cette équipe qui a bien failli revenir sur l’OM malgré un retard de 4 buts, et où son équipe a toujours eu du mal à s’imposer. Les nombreuses absences du moment réduisent ses possibilités aussi entre les blessures de Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes et la future paternité de Mika Godts, forfait à l’entraînement du jour. D’autres ne répondent pas encore.

«On est prêts à chercher comment diminuer ce temps d’adaptation»

On pense bien sûr à Lucas Digne, arrivé comme doublure de Nuno Mendes qui se retrouve relayé au 4e rang dans la hiérarchie, derrière Lucas Hernandez et même Warren Zaïre-Emery. «Ce sont des choses que vous pouvez expliquer comme vous voulez. Peut-être que des joueurs s’adaptent mieux à ce qu’on fait. Peut-être que vous pensez qu’il va s’adapter parce qu’il est Français, parce qu’il a de l’expérience. Mais je suis sûr qu’il sera important», défend Luis Enrique en conférence de presse ce jeudi. Le latéral gauche est apparu sur 5 matchs seulement, pour 3 titularisations.

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«On connaît bien Lucas Digne. On a une expérience commune à Barcelone, poursuit le technicien. On est prêts à chercher comment diminuer ce temps d’adaptation pour trouver la meilleure version de Lucas Digne.» Comprendre qu’il n’est pas encore prêt pour les grands rendez-vous. Le joueur de 33 ans, déjà passé par le PSG entre 2013 et 2016 (dont un prêt d’un an à la Roma), avait même été écarté pour la réception de Monaco au début du mois de septembre, moins d’un mois après sa signature en provenance d’Aston Villa pour 7 M€. Il faut encore se montrer patient. Jusqu’à quand ?