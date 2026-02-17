CAN 2025 : la Fédération sénégalaise s’inquiète pour ses supporters emprisonnés au Maroc

La Fédération Sénégalaise de Football a affirmé suivre « avec la plus grande attention » la situation des supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc, rappelant que le Sénégal est mobilisé « au plus haut niveau » en coordination avec les autorités marocaines. L’instance insiste sur le fait que toutes les démarches diplomatiques et juridiques nécessaires sont engagées sous la supervision de l’ambassadeur sénégalais afin de veiller aux conditions de détention, garantir les droits fondamentaux des ressortissants concernés et leur assurer une assistance juridique adéquate, dans le respect des relations historiques entre les deux États. Elle se dit confiante quant à une issue favorable rapide et promet d’informer l’opinion publique de toute évolution significative, tout en appelant au calme, à la solidarité et à la confiance envers les procédures en cours.

Ces déclarations interviennent alors que 18 supporters sénégalais sont toujours incarcérés depuis les incidents survenus en tribunes lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations remportée par le Sénégal face au Maroc, match marqué par de fortes tensions sportives et sécuritaires. L’affaire suscite une mobilisation croissante dans le milieu du football. Après plusieurs prises de position publiques de joueurs dont Pape Matar Sarr, le défenseur international Moussa Niakhaté a, lui aussi, relayé le communiqué fédéral en story sur Instagram, accompagnant la publication du message : « Libération pour nos supporters », signe que la pression médiatique et sportive continue de monter autour de ce dossier sensible.