OM : la gestion des blessés et la CAN donnent des sueurs froides à Roberto De Zerbi

L’euphorie est à nouveau présente à Marseille. La large victoire à Nice (5-1), et le succès renversant contre Newcastle mardi au Vélodrome en Ligue des Champions (2-1) nourrissent un grand espoir. Non seulement, la lutte continue pour le haut de tableau en Ligue 1 mais la qualification en barrages de C1, mal embarquée avant cette 5e journée, est à nouveau atteignable. L’OM a son destin en main et devra se rendre en Belgique lors de deux des trois derniers matchs pour affronter l’Union Saint-Gilloise et le Club Bruges. Mais l’USG, la Coupe d’Afrique des Nations (21 décembre 2025-18 janvier 2026) vient s’en mêler.

Certains joueurs seront appelés par leur sélection et pas des moindres comme Pierre-Emerick Aubameyang et Nayef Aguerd. Ils pourraient même être absents dès le déplacement sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions le 9 décembre. «Je ne suis sûr de rien, j’attends de savoir quelle sera la situation, s’inquiète Roberto De Zerbi. L’important, c’est qu’il y ait une uniformisation. Je ne sais pas pourquoi le match contre l’Union Saint-Gilloise est à risque. J’espère pouvoir les utiliser surtout Aguerd et Aubameyang.» Le match suivant contre Monaco (14 décembre) est également compromis pour les participants à la CAN.

«Kondogbia, on ne doit plus le perdre jusqu’en février ou mars»

Il s’agit d’un vrai sujet à Marseille, pas épargné par les blessures non plus depuis le début de la saison. Si Aguerd devrait être de retour contre Toulouse demain, Medina est lui toujours à l’infirmerie, comme Gouiri, Murillo et Traoré. Balerdi vient lui d’enchainer deux matchs après deux mois d’arrêt. Kondogbia a lui aussi été absent pendant un long moment, surtout que son physique a besoin d’être protégé. «Mercredi, nous avons fait un entraînement un peu lourd pour lui et hier il a eu une demi-journée de repos pour alterner un peu la charge de travail. On ne doit plus le perdre jusqu’en février ou mars», prévient le coach italien.

«Il a besoin de continuité, de ne pas s’arrêter, de ne pas retourner à l’infirmerie à cause de problèmes musculaires, poursuit le technicien. C’est un joueur qu’on gère comme les autres. On aimerait trouver une continuité pour qu’il ne s’arrête plus, on programme les matchs à jouer en gérant l’intensité et le volume des entraînements». De Zerbi redoute un nouveau pépin pour son milieu de terrain au physique un peu plus fragile que les autres. Dans cette longue série de 4 matchs à venir avant la trêve hivernale, et avec une CAN qui doit le priver de certains cadres sur plusieurs semaines, l’entraîneur est sur le qui-vive.