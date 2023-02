LdC, PSG : Christophe Galtier n’exclut pas une défense à 3 face au Bayern

La suite après cette publicité

A quelques jours d’affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions (mardi, 21h00), le Paris Saint-Germain est dans une situation délicate avec deux défaites face à Marseille en Coupe de France (2-1) et contre Monaco en Ligue 1 (3-1). Lors d’un entretien accordé à Canal+, Christophe Galtier est revenu sur le système défensif qu’il pourrait utiliser ce mardi face au club allemand. L’entraineur parisien a d’ailleurs évoqué le retour potentiel d’une défense à trois pour ce choc capital.

«Il y a une réflexion. C’est un système dans lequel on a été très performant pendant la première partie de saison. J’ai changé de système après notre match nul contre Benfica en Ligue des champions pour différentes raisons. Je voulais avoir plus de densité au milieu de terrain, avoir plus de maîtrise et une possession de balle plus importante avec plus de qualité technique. […] Je ne m’interdis pas d’aligner une équipe avec trois défenseurs centraux à partir du moment où tout le monde revient en forme» a notamment confié le technicien de 56 ans.

