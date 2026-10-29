Landry Chauvin débarque à Pau !

Le Pau FC frappe un joli coup avec l’arrivée de Landry Chauvin au poste de directeur technique du club. Le technicien français possède une solide expérience du football de formation, notamment grâce à ses fonctions de sélectionneur des équipes de France de jeunes. Son parcours lui a permis de travailler au contact des meilleurs espoirs français et de développer une connaissance approfondie de la progression des jeunes joueurs vers le haut niveau.

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Landry Chauvin, nouveau Directeur Technique.



Le club franchit une étape majeure dans son développement avec l’arrivée de Landry Chauvin au poste de directeur technique du club. https://t.co/3ZNUrODoX4 — Pau Football Club (@PauFootballClub) October 29, 2026

Landry Chauvin connaît également les exigences de la formation en club, puisqu’il a occupé par le passé le poste de directeur du centre de formation du Stade Rennais où il a participé au développement de nombreux internationaux français. Un atout important pour le Pau FC, qui entend structurer son projet et se doter d’une bonne filière chez les jeunes. Son expérience sera précieuse pour préparer dès maintenant l’ouverture du centre, définir son fonctionnement et contribuer à installer durablement la formation parmi les axes de développement du club béarnais.