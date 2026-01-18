Menu Rechercher
CAN 2025 : Brahim Diaz sifflé au moment de recevoir son trophée de meilleur buteur

Par Aurélien Macedo
@Elhadjiloum @Elhadjiloum
Sénégal 1-0 Maroc

Auteur d’une Coupe d’Afrique des Nations de haute volée, Brahim Díaz a crevé l’écran. Auteur de cinq buts, l’ailier marocain du Real Madrid a terminé meilleur buteur de la compétition devant Victor Osimhen (Nigeria) et Mohamed Salah (Égypte) avec quatre pions.

Au moment de recevoir son trophée de meilleur buteur de la compétition, Brahim Díaz a été sifflé par les supporters marocains du Stade Prince Moulay Abdallah. Ces derniers l’ont ciblé après son penalty raté où il a tenté une Panenka qui a précipité la défaite du Maroc en finale contre le Sénégal (1-0).

