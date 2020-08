Le bon plan de RMC Sport pour les fans du PSG

Après quasiment 5 mois sans l'emblématique hymne de la Champions League, la mélodie a régalé en particulier les supporters français qui ont vu le PSG et l'OL se qualifier pour les 1/2 finale de la C1, pour une première historique. Pour le PSG, c'est le RB Leipzig qui se dresse désormais devant la bande à Thomas Tuchel pour un rendez-vous avec l'histoire et une première finale de Ligue des Champions qui serait historique pour le club parisien.

Alors forcément ce mardi à 21h en direct et en exclusivité sur RMC Sport, le début des 1/2 de finale de la C1 promet beaucoup. D'un côté le PSG, devenu l'un des favoris de la compétition avec le Bayern malgré l'absence de Keylor Navas dans les buts. Mais Neymar pourra compter sur Kylian Mbappé et Angel Di Maria, absents tous les deux au coup d'envoi face à l'Atalanta, pour mener l'estocade devant une formation du RB Leipzig qui a prouvé que malgré le départ de Timo Werner pour Chelsea, il faudra compter sur eux. L'Atletico de Madrid qui a mordu la poussière peut en témoigner.

