Ligue des Champions (F) : le PSG n’a pas dit son dernier mot contre l’OL !

Le Paris Saint-Germain n’a pas encore abdiqué. Outre la confrontation entre le FC Barcelone et Chelsea, l’autre demi-finale de la Ligue des Champions féminine nous réservait en parallèle une affiche 100% française entre le PSG et l’Olympique Lyonnais. Un choc au sommet entre d’un côté, une formation francilienne déterminée à accrocher une troisième finale européenne, et de l’autre une équipe rhodanienne qui a constamment joué des mauvais tours aux Parisiennes lors de leurs six dernières confrontations en C1. De retour dans le top 4 européen pour la première fois depuis 2022, les joueuses de Jocelyn Prêcheur, animées d’un certain enthousiasme, ont joué crânement leur chance.

Présents dans l’intensité, les Parisiennes ont livré une première période très bonne facture. Il fallait attendre la fin du premier acte pour voir leur domination se concrétiser sur une réalisation de Marie-Antoinette Katoto. Décisive lors des 45 premières minutes, l’internationale française remettait le couvert dès les premiers instants de la deuxième mi-temps en s’offrant un doublé et propulser les siennes vers un exploit retentissant. C’était sans compter sur le sursaut d’orgueil tardif des Fenottes. En l’espace de six minutes, les joueuses de Sonia Bompastor ont renversé la partie en leur faveur. Porté par un Groupama Stadium en ébullition, Kadidiatou Diani a sonné la révolte contre son ex-formation avant que Melchie Dumornay puis Amel Majri ne lui emboîtent le pas pour offrir un succès inespéré aux siennes.

Paris n’a pas rendu les armes, Lyon mise sur l’expérience !

Proches de créer la sensation en terres rhodaniennes, les Parisiennes se sont finalement inclinées d’une courte tête (3-2). Mais au regard du scénario proposé lors de la manche aller, le suspens reste entier et tout demeure ouvert pour les Franciliennes qui retrouveront leurs rivales de l’OL au Parc des Princes, ce dimanche. Après avoir tiré les leçons de la rencontre, la défenseure Elisa de Almeida avait déjà les yeux rivés sur le retour au coup de sifflet final : «On doit mettre ce troisième but. Elles ont été tueuses, on ne l’a pas été. La défaite fait mal sur le coup. Mais elles savent qu’on a eu les opportunités de gagner. On doit garder le positif, travailler mentalement et préparer de match retour en équipe au Parc des Princes. On fait du foot à haut niveau pour ce genre de matchs. Les garçons ont montré la voie. Il reste 90 minutes à jouer au Parc, on sera poussée par le public. Je pense qu’on a du mental et qu’on peut aller chercher cette victoire.»

Malgré cette légère avance sur son rival, le billet pour la grande finale qui se tiendra à Bilbao est loin d’être acquis pour les joueuses de Sonia Bompastor. Toutefois, la coach lyonnaise, pressentie pour rejoindre Chelsea l’an prochain, a rappelé la semaine passée que son équipe entendait capitaliser sur son expérience dans la plus prestigieuse des compétitions européennes pour faire front à la tempête parisienne qui se profile à l’horizon. «Le retour sera dans une semaine, ce sera très difficile. Nous avons l’expérience de ce type de rencontre. La priorité est de se concentrer sur nous, de bien récupérer, travailler pour préparer ce deuxième rendez-vous pour être en mesure de faire une grande prestation là-bas et atteindre la finale», indiquait la technicienne française qui a fait le plein de confiance ce week-end en dominant Guingamp tandis que le PSG a été tenu en échec par le Paris FC. Le spectacle promet au Parc des Princes !

