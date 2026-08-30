Liverpool : Ronald Araújo est complètement choqué par la Premier League

Alors que Liverpool s’est offert Ronald Araújo en provenance du Barça cet été, après notamment le départ de Konaté au Real Madrid, le défenseur uruguayen a également été recruté pour pouvoir dépanner sur le flanc droit de la défense, où Frimpong ne répond pas suffisamment aux attentes. Après le match nul des Reds contre Nottingham Forest (2-2), Araújo s’est confié sur son adaptation au championnat anglais. « Depuis que j’ai enfilé ce maillot de Liverpool, j’ai compris ce qu’est vraiment la Premier League. C’est un rythme complètement différent : une intensité pure, des duels physiques et pas une seconde pour réfléchir. Lors de ces premiers matchs, en entrant en cours de jeu contre des équipes comme Newcastle et Nottingham Forest, on se rend vite compte qu’il faut être à 100 % dès que nos crampons touchent la pelouse », a d’abord expliqué l’ex-capitaine du FC Barcelone.

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Ensuite, le défenseur de 27 ans a ajouté a propos de la Liga : « ne vous méprenez pas, on ne peut jamais manquer de respect à la Liga. C’est un championnat où règnent des tactiques incroyables et un génie technique, et y remporter des titres m’a beaucoup appris. Mais la Premier League est d’un niveau supérieur en termes de puissance physique brute et de rythme. Je crois sincèrement que si un défenseur parvient à s’imposer dans cet environnement, à s’affirmer, à survivre aux batailles hebdomadaires et à exceller en Angleterre, il pourrait revenir en Liga et y dominer sans peine. Chaque minute que je passe ici est un combat, et je suis prêt à me battre pour ma place à Anfield. » Le message est passé !