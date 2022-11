Le Barça fait appel pour la suspension de Lewandowski

Après s'être fait expulser contre Osasuna lors de la 14e journée de Liga avec à la clé trois matches de suspension, le Barça va faire appel de cette décision concernant Robert Lewandowski, comme le club l'a expliqué dans un communiqué.

Le Polonais de 34 ans qui va s'envoler au Qatar pour la Coupe du monde avait fait un geste insinuant que l'arbitre consommait de la cocaïne, justifiant cette sanction aussi lourde.

FC Barcelona to appeal against Lewandowski's three game banhttps://t.co/3qeOcVGQt1