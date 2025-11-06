Le Real Madrid abandonne une piste prestigieuse pour son mercato

C’est la tendance pour le prochain mercato : le Real Madrid souhaite renforcer sa défense, et le club veut enrôler un défenseur central de qualité. De nombreuses pistes sont explorées, avec Ibrahima Konaté (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern) et William Saliba (Arsenal) comme principaux candidats, même si le Gunner a récemment prolongé et ne devrait pas bouger. Ces dernières semaines, le nom de Marc Guehi (Crystal Palace) a aussi été mentionné en Espagne.

La suite après cette publicité

Mais selon AS, le Real Madrid ne devrait pas aller au bout dans ce dossier. Le club de la capitale espagnole ne veut pas faire de folies avec le défenseur des Three Lions, qui sera certes libre, mais demande une prime à la signature et un salaire conséquents. Les Madrilènes ne veulent pas participer à des enchères folles et tout indique que Guehi devrait s’engager avec un cador anglais.