Mercato : les 7 joueurs intouchables du FC Barcelone

Un été encore, le FC Barcelone a de grosses ambitions pour le mercato. La direction barcelonaise veut rapatrier Lionel Messi, et le feuilleton concernant l’avenir de l’Argentin régale les médias locaux. Mais pas que. Le leader - et vraisemblablement futur champion - de la Liga a une belle liste de joueurs pour cet été, où on retrouve notamment İlkay Gündoğan, le milieu cityzen qui est d’ailleurs au coeur d’un gros débat en interne.

Et dans la situation compliquée dans laquelle est le club, il va falloir vendre. Et beaucoup. Pour avoir du cash, mais aussi pour faire baisser cette masse salariale colossale, du moins aux yeux du fair-play financier de la Liga. Sinon, le club ne pourra pas enregistrer de nouveaux joueurs. Des membres de l’effectif comme Raphinha ou Ferran Torres sont ainsi sur le marché pour espérer renflouer les caisses.

Des absents ?

Mais de façon générale, le Barça écoutera des offres pour tout le monde. La direction et Xavi se sont mis d’accord : il n’y a que 7 joueurs intouchables et indispensables dans l’effectif actuellement, pour lesquels aucune offre ne sera écoutée. Une liste dans laquelle on retrouve Marc-André ter Stegen, qui retrouve son meilleur niveau cette saison. Le duo Christensen-Araujo, principal artisan de la solidité défensive du club cette saison, est aussi considéré comme intouchable.

Viennent ensuite Pedri, sans surprise, et Frenkie de Jong, pourtant présenté comme un potentiel sacrifié pour faire revenir Messi selon les médias anglais. Enfin, Ousmane Dembélé, convoité par le Bayern, et Robert Lewandowski complètent la liste. On notera que Gavi ou Baldé ne sont par exemple pas considéré comme joueurs intouchables en vue du mercato…