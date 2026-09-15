La presse européenne lance la course au Ballon d’Or, la période obscure de Désiré Doué

Le Ballon d’Or est lancé !

“C’est leur projet”, placarde le quotidien français en abordant le thème du Ballon d’Or. Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Leo Messi, Harry Kane et Lamine Yamal, voilà les têtes d’affiche choisies pour lancer la course au Ballon d’Or. Pas de Khvicha Kvaratskhelia, comme quoi le débat se lance dès la couverture du journal. À plus d’un mois de la remise du trophée qui aura lieu à Londres, les débats sont ouverts et lancés dans tous les sens. Il faut dire que la petite période de propagande a démarré plus tôt que prévu. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se sont (semble-t-il) répondu par interviews interposées, le second n’aurait pas vraiment apprécié les propos du premier. L’Équipe considère donc Dembélé comme “l’élu du terrain”. Après avoir vu Mbappé s’autoproclamer comme l’élu, le Parisien a rétorqué en expliquant qu’il n’avait jamais été l’élu, et qu’il avait toujours été “au fond de la classe”. Mais maintenant, Ousmane Dembélé a l’avantage d’avoir déjà 1 Ballon d’Or sur sa cheminée, au contraire de Mbappé, mais également d’avoir des arguments pour en gagner un second. Lui n’est pas trop cité, parce qu’on a finalement trop l’habitude de le voir triompher, et qu’il est parti s’exiler de l’autre côté de l’Atlantique. Avec déjà 8 Ballon d’Or, Leo Messi n’a pas prévu de faire campagne, il sait que sa défaite en finale de Coupe du Monde ne l’aidera pas, mais il aimerait évidemment en gagner un neuvième. Pour autant, pas d’interview prévue pour se vendre, l’Argentin a l’aura nécessaire, mais surtout les performances pour être cité dans le haut du classement. L’un des favoris s’appelle Kylian Mbappé. “Il y croit comme jamais’”, écrit le journal L’Équipe. Vous n’avez pas pu passer à côté de ses prises de parole, Mbappé a déjà lancé sa propagande, en attendant que le Real Madrid prenne le relais.

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Désiré Doué dans le dur

Un mot sur Désiré Doué qui vit un début de saison plus délicat que prévu. Le double champion d’Europe en titre vient d’être remplaçant deux fois de suite et son entrée en jeu contre Brest est loin d’avoir convaincu. Période difficile pour Désiré Doué qui a déjà connu des passages plus durs avec le PSG depuis son arrivée. À l’époque, Barcola prenait le relais, maintenant, c’est Akliouche et le surprenant Ferran Torres. Globalement, Désiré Doué est sur un petit enchaînement de choses plus difficiles. Sa Coupe du Monde n’a pas été à la hauteur de ses espérances, il a été touché par son absence dans les 30 nommés au Ballon d’Or, et ses performances sont en deçà de son niveau habituel. Malgré tout, son entourage ne s’inquiète pas, tout le monde temporise et sait que Désiré Doué retrouvera les qualités qui font de lui un joueur si spécial.

La presse anglaise ne digère pas

La presse britannique ne digère pas l’erreur grossière d’arbitrage lors du derby entre Manchester United et Manchester City. Pour rappel, le but d’Erling Haaland a été accepté alors qu’Enzo Fernandez, hors-jeu, a gêné Lisandro Martinez. Quasiment dans la foulée du match, la commission des arbitres anglais a reconnu son erreur et n’a pu que s’excuser envers Manchester United. Des excuses bienvenues, mais loin d’être suffisantes pour les Red Devils qui ont déjà perdu un match capital dans la course au podium, voire au titre. Le Daily Mirror n’épargne donc pas Howard Webb, le chef des arbitres anglais. « On ne peut pas empêcher toutes les erreurs. Mais celle d’Old Trafford, il fallait absolument l’éviter. Celle-là est hallucinante. », écrit le journal anglais. Howard Webb traverse une grosse période de critiques. Le Daily Mirror explique notamment qu’il est sous les projecteurs pour les décisions prises lors des premières journées, certains clubs commencent à perdre confiance dans l’arbitrage, les erreurs de VAR et d’arbitrage continuent malgré le rebranding, et enfin Webb est accusé de ne pas avoir suffisamment réglé les problèmes du système.