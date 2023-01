OM : Azzedine Ounahi a signé son contrat

Samedi, l’OM annonçait avoir trouvé un accord avec Angers pour le transfert d’Azzedine Ounahi. Si les montants de l’opération n’ont pas été dévoilés, il s’agit a priori d’un transfert environnant les 10 millions d’euros. Ce dimanche, il a signé son contrat et est donc officiellement devenu joueur de l’OM.

« L’international marocain de 22 ans, récent demi-finaliste de la Coupe du Monde, s’est engagé pour 4 ans et demi avec le club olympien après le succès de sa visite médicale », indique le club phocéen dans un communiqué officiel. Nul doute que tous les supporters marseillais ont hâte de le voir à l’oeuvre !

