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L’Atlético est en passe de boucler un gros coup à 45 M€

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Atleti @Maxppp

Si l’Atlético fait beaucoup parler de lui à cause de ce dossier Julian Alvarez, adoptant une posture inflexible face au FC Barcelone, les Colchoneros ont bien lancé leur mercato. Ils ont déjà officialisé l’arrivée du latéral gauche Alejandro Grimaldo, et devraient rapidement en faire de même pour le Parisien Kang-In Lee.

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Et ce n’est pas tout. Comme l’indiquent divers médias portugais et espagnols comme AS, les Madrilènes ont déjà trouvé un accord avec Morten Hjulmand, milieu danois de 27 ans du Sporting CP. Reste désormais à conclure le deal avec le club lisboète, qui demande 50 millions d’euros, alors que les Colchoneros ne veulent pas dépasser les 45 millions d’euros bonus inclus. A noter qu’il y a quelques semaines, Hjulmand avait été annoncé du côté du Real Madrid.

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