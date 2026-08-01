Liverpool : les blessures s’accumulent en défense

Confronté à une cascade de blessures en défense centrale, Andoni Iraola a assuré qu’il ferait confiance aux jeunes joueurs de Liverpool pour débuter la saison. Le nouvel entraîneur des Reds a notamment confirmé que Joe Gomez, touché musculairement lors d’un match amical, ne serait pas rétabli à temps pour la reprise. « Il sera impossible de l’avoir pour le début de la saison », a expliqué le technicien espagnol, tout en précisant que son indisponibilité ne devrait pas dépasser quelques semaines, rapporte le Daily Mail.

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Malgré les absences de Virgil van Dijk, Jeremy Jacquet, Giovanni Leoni et Joe Gomez, Iraola s’est montré très satisfait des prestations des jeunes défenseurs alignés durant la préparation. L’entraîneur a salué leur maturité et leur niveau de performance, estimant qu’ils avaient agréablement surpris le staff.