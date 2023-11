Ethan Mbappé dévoile le surnom de Warren Zaïre-Emery au PSG

Warren Zaïre-Emery s’apprête à faire ses débuts en équipe de France ce soir à l’occasion de la réception de Gibraltar. Il est annoncé titulaire et pourrait battre le record du joueur le plus précoce à porter le maillot bleu depuis 1914. Tout va très vite pour le joueur de 17 ans puisqu’il est titulaire au PSG depuis le début de la saison seulement. Le grand public apprend à le découvrir et à entendre son surnom dans son club que révèle un certain Ethan Mbappé.

« On l’appelle Robot parce qu’il est toujours au travail. Il s’accorde peu de repos, même quand il mange ou quand il marche il est droit, contracté, comme un robot. C’est quelqu’un qui est très à l’écoute et qui n’hésite pas à poser des questions lorsqu’il n’a pas compris quelque chose. Il est vraiment sérieux » explique le petit frère de Kylian Mbappé au Parisien qui côtoie le milieu de terrain depuis un moment.