L’OL annonce une conférence de presse surprise de Michele Kang

Alors que L’OL s’apprête à vivre un été mouvementé avec la présidente Michele Kang, qui est officiellement l’actionnaire majoritaire après le départ de John Textor, le club rhodanien vient d’annoncer une conférence de presse inattendue ce vendredi. L’exercice médiatique aura lieu à 17h30 et la femme d’affaires serait d’ailleurs accompagnée du directeur général, Michael Gerlinger.

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Si ses déclarations sont attendues, c’est certainement puisque Kang a fait une récente promesse aux supporters. En effet, dans le communiqué officialisant l’accord de reprise du club par ses soins, elle s’est engagée à injecter jusqu’à 71 M€ de nouveaux fonds au sein du Groupe OL au cours des deux prochaines saisons. Un pari osé.