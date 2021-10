Des clubs anglais demandent la démission du président de la Premier League

Selon les informations de The Athletic, plusieurs clubs anglais auraient demandé le départ de Gary Hoffman, président de la Premier League, moins d'un an et demi après son investiture. Les 19 autres clubs auraient organisé une réunion extraordinaire la semaine passée au cours de laquelle les responsables de la ligue ont tenté d'expliquer la décision d'accepter cette transaction estimée à plus de 360 millions d'euros.

De plus, ce mécontentement ne serait pas seulement dû à l'arrivée des Saoudiens à la tête des Magpies selon le média britannique, Hoffman ne possédant pas « l'influence nécessaire du point de vue de la gouvernance, de la politique et de la communication. » Le rachat de Newcastle par le Fonds public d'investissement saoudien ne plaît pas à tout le monde outre-Manche.