Chelsea interdit de recrutement avec sursis et condamné à 11 millions d’euros d’amende !

Alors que Chelsea s’active sur le marché des transferts pour renforcer son effectif et permettre à Xabi Alonso de concrétiser ses ambitions, une importante nouvelle vient de chahuter les Blues. En effet, le club londonien vient d’être condamné à une amende d’environ 11,6 millions d’euros (10 millions de livres sterling). Chelsea s’est également vu infliger une interdiction de recrutement avec sursis pendant deux périodes de transfert par la Fédération anglaise (FA). En septembre dernier, l’instance gérante du football anglais accusait notamment Chelsea d’avoir enfreint les règles relatives aux paiements versés aux agents entre 2009 et 2022. Todd Boehly et Clearlake Capital ont eux-mêmes signalé 74 infractions aux règles de la FA lors de leur rachat du club, il y a quatre ans. Une commission réglementaire indépendante avait initialement imposé une déduction de six points, mais cette décision a été « annulée » en appel, indique parallèlement The Athletic.

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Chelsea a, de son côté, réagi à ces décisions dans un communiqué dans la foulée. « Chelsea a le plaisir de confirmer que les instances judiciaires de la FA ont rendu une décision définitive concernant des questions réglementaires historiques que le club avait lui-même signalés. En 2022, le club a signalé de son propre chef des infractions réglementaires potentielles remontant à des faits passés à toutes les autorités de régulation concernées. À la suite de ce signalement, il a collaboré de manière ouverte et transparente avec toutes ces autorités, notamment en communiquant de manière volontaire et proactive plusieurs milliers de documents. Comme annoncé précédemment, des accords à l’amiable ont été conclus avec l’UEFA et la Premier League concernant ces mêmes questions réglementaires signalées de son propre chef et les sujets qui avaient déjà été abordés auparavant. Le club a le plaisir de confirmer que, la procédure de la FA étant désormais close, cela met fin à toutes les procédures réglementaires engagées à son encontre. Nous remercions l’UEFA, la Premier League et la FA pour leur collaboration avec le club tout au long de ces procédures. »