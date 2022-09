Le FC Barcelone lance les grandes manœuvres pour Ousmane Dembélé, la décision forte du Real Madrid

La suite après cette publicité

Barcelone veut verrouiller Dembélé

À Barcelone, Mundo Deportivo lâche une véritable bombe sur sa Une. La direction blaugrana veut déjà prolonger Ousmane Dembélé ! C'est l'une des priorités des dirigeants dans les prochains mois. «Le Barça souhaite obtenir une prolongation pour l'ailier, qui connaît déjà les intentions du club. Le conseil d'administration et l'entraîneur apprécient hautement le niveau du Français, qui termine en 2024 avec une clause de 50 millions d'euros.» De son côté, Sport aussi s'attarde sur le mercato et le média annonce que «Rúben Neves est le favori» pour succéder à Sergio Busquets au milieu de terrain. «Le joueur portugais est un candidat solide pour remplacer Busquets face à l'opération compliquée de Zubimendi», indique le quotidien catalan. Des nouvelles aussi du dossier Bernardo Silva. Toujours selon Sport, «City prépare le départ de Bernardo Silva. Le joueur portugais de City cherche à mettre fin à son séjour en Angleterre. Malgré un contrat jusqu'en 2025, son idée est de continuer dans l'élite au Camp Nou, avec de nouveaux défis et de nouvelles expériences.» Après un mercato XXL cet été, le Barça n'en a pas terminé avec ses ambitions démesurées !

«Rodrygo continue sur sa lancée»

En Espagne, le Real Madrid, comme beaucoup de clubs en Europe, s'apprête à vivre un véritable marathon de matches dans les prochaines semaines. Et Carlo Ancelotti peut compter sur ses jeunes et notamment Rodrygo comme l'annonce Marca sur sa couverture ce matin. Le Brésilien «continue sur sa lancée» ! «L'attaquant est le joueur à la mode à Madrid. L'absence de Modric le maintiendra comme titulaire malgré le retour de Benzema. Ancelotti devrait l'aligner aux côtés de Valverde et de Vinicius, qui est également en grande forme.» De son côté AS met en avant la largesse de l'effectif de Carlo Ancelotti qui pourra sûrement aligner «9 équipes différentes en 9 matches» ! Le coach italien compte bien faire tourner et donner un rôle important à ses jeunes. La jeunesse prend le pouvoir à Madrid.

Pogba a hâte de retrouver les terrains

On termine ce tour de la presse en Italie avec une affaire qui fait du bruit au-delà des Alpes, c'est évidemment ce que vit Paul Pogba ces derniers mois. Tuttosport se plonge dans la tête du milieu de terrain qui espère des jours meilleurs. «Affaires familiales, angoisses liées aux blessures, problèmes avec l'équipe nationale : le retour au jeu effacera tout. Et plus le moment approche, plus Paul retrouve la sérénité après des mois difficiles et troublés», appuie le journal turinois. Pogba a hâte de retrouver les terrains pour passer à autre chose en espérant que toutes ces histoires seront derrière lui… Mais son club, la Juve, et surtout son coach, Massimiliano Allegri, ne sont toujours pas sortis d'affaire après un début de saison très compliqué. Pour Il Corriere dello Sport, «Allegri, sans alibi, ne peut que gagner.» Sinon, sa situation deviendra intenable !