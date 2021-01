Barça : Carles Aleñá vers Getafe

La suite après cette publicité

Carles Aleñá doit se contenter des miettes cette saison. En Liga, il n'a joué que 46 petites minutes, réparties sur deux apparitions, et ce alors qu'il espérait convaincre Ronald Koeman après avoir évolué en prêt du côté du Betis en deuxième partie de saison dernière.

Et selon Catalunya Radio, le FC Barcelone négocie actuellement avec Getafe pour un prêt du milieu de terrain de 22 ans formé à La Masia. Il s'agirait d'un prêt de six mois, et il faut voir si une option d'achat sera accordée au club de la banlieue madrilène, qui espère aussi récupérer Takefusa Kubo (Real Madrid, prêté à Villarreal) pendant ce mois de janvier.