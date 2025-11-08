Monaco : Balogun voit rouge et laisse son équipe sombrer face à Lens

L’AS Monaco a vécu une première période cauchemardesque face à Lens ce dimanche soir. Menés au score, les Monégasques avaient retrouvé un semblant d’espoir grâce à Folarin Balogun (24 ans), auteur du but égalisateur sur penalty à la 37e minute. Mais l’attaquant américain a ensuite tout fait basculer.

La suite après cette publicité

À la 45e minute, Balogun a été exclu pour une grosse semelle sur Mamadou Sangaré, laissant ses coéquipiers à 10 juste avant la pause. Dans la confusion, un membre du staff monégasque a également été expulsé. À la mi-temps, Monaco, réduit à dix, est mené 1-3 par un RC Lens bien plus réaliste et opportuniste.