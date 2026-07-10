Le Barça ouvre les portes de l’équipe première à Onstein

Le FC Barcelone lancera sa préparation estivale le 13 juillet avec une nouveauté dans son groupe : Juwensley Onstein sera présent aux côtés de l’équipe première rapporte Sport. Le jeune défenseur central néerlandais a été convoqué par Hansi Flick pour participer au début de la présaison, une décision qui illustre la confiance du club envers son potentiel. Arrivé lors du dernier mercato hivernal en provenance de Genk, Onstein avait bénéficié d’un programme spécifique à son arrivée, après plusieurs mois sans compétition. Malgré des débuts perturbés par quelques problèmes physiques avec le Juvenil A (U19), le Barça continue de croire en ses qualités et voit en lui un joueur capable de progresser jusqu’au plus haut niveau.

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Du haut de son mètre 90, Onstein se distingue par son profil physique et son impact dans les duels défensifs. Ces dernières semaines, il a travaillé individuellement afin d’être prêt pour la reprise et devrait avoir un rôle important avec le Barça Atlètic cette saison, où il est attendu comme l’un des cadres de la défense. Cette présaison représente également une opportunité pour lui de se montrer aux yeux de Hansi Flick et de son staff, au sein d’un groupe qui accueillera plusieurs jeunes talents de la Masia comme Álex González, Orian Goren, Òscar Gistau, Guille Fernández, Toni Fernández, Álvaro Cortés, Shane Kluivert, Ebrima Tunkara ou encore Tommy Marqués.