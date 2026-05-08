Real Madrid : Aurélien Tchouameni peut jouer le Clasico !

A quelle sauce seront mangés Federico Valverde et Aurélien Tchouameni par le Real Madrid ? Après leur violente altercation d’hier, on pourrait s’attendre à du lourd. Mais au final, la Casa Blanca pourrait prendre une décision qui fera sans doute jaser. El Pais assure que la direction merengue se prépare à infliger une énorme sanction financière à ses deux joueurs.

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Mais l’essentiel n’est pas là. Si Valverde est arrêté pendant 14 jours suite à son traumatisme crânien, le journal espagnol assure que Tchouameni sera disponible pour disputer le Clasico de dimanche à Barcelone alors qu’on aurait pu s’attendre à le voir écarté, au moins en guise de première sanction. Le milieu français était d’ailleurs à l’entraînement ce matin avec ses coéquipiers. Reste maintenant à savoir si Alvaro Arbeloa l’utilisera ou non.