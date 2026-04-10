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Liga

Le groupe du Real Madrid avec 5 absents contre Gérone

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mbappé @Maxppp
Real Madrid 1-1 Girona

Entre ses deux matchs des quarts de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid reçoit ce soir au Santiago-Bernabéu Gérone (21h) dans le cadre de la 31e journée de Liga. Une victoire est obligatoire si la Casa Blanca ne veut pas définitivement offrir un titre qui semble de plus en plus promis au FC Barcelone.

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Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @GironaFC
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Alvaro Arbeloa a communiqué son groupe. Rodrygo et Courtois sont blessés, alors que Mastantuono est suspendu. Rüdiger et Alexander-Arnold ne sont pas présents non plus, sans doute laissés au repos en vue de mercredi prochain pour le retour en Allemagne. Mbappé et Vinicius Jr sont bien là, comme un certain Ferland Mendy, de retour.

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