CdM 2026, Belgique : Rudi Garcia prévient son groupe après le nul contre l’Égypte

Bougé par des Pharaons désireux de faire bonne impression, la Belgique n’a pu faire mieux qu’un match nul à Seattle (1-1), pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026. Après la rencontre, Rudi Garcia a été déçu de voir l’Égypte progresser trop facilement dans le camp des Diables Rouges et assure qu’une victoire contre l’Iran est maintenant obligatoire pour voir la phase finale de la compétition.

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«Les matches d’une compétition comme la Coupe du monde sont toujours difficiles, encore plus face à l’une des meilleures sélections africaines. Il ne faut pas leur laisser d’espaces ni leur permettre de prendre confiance. Ils ont marqué sur leur premier tir, ce qui n’est jamais une bonne chose, car cela les conforte dans leur plan de jeu. Nous avons réussi à égaliser grâce à un joueur sorti du banc et nous avons même eu l’occasion de l’emporter. C’était important de réagir. Au final, ce partage des points nous oblige désormais à aller chercher la victoire contre l’Iran», a assuré le sélectionneur des Diables Rouges.