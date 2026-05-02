OM : où en est la recherche du nouveau directeur sportif ?

L’Olympique de Marseille vit une fin de saison sous très haute tension. Sixième de Ligue 1 avant de se déplacer sur la pelouse du FC Nantes, ce samedi, le club marseillais n’a plus son destin en main. Il faudra pourtant s’imposer pour espérer décrocher une place qualificative à la prochaine Ligue des Champions. Outre l’aspect terrain, l’OM poursuit également sa restructuration en interne. Après l’arrivée de Stéphane Richard, nouveau président des Phocéens, un directeur sportif est fortement désiré alors que Medhi Benatia quittera lui ses fonctions en fin de saison.

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Dans cette optique, la formation olympienne multiplie les pistes au cours des dernières semaines. Grégory Lorenzi, Mathieu Bodmer ou encore Julien Fournier ont notamment été évoqués. Pour le dernier cité, il a bien été reçu et fait partie des options crédibles. Ce qui n’est clairement pas le cas de l’actuel DS du HAC, plus que jamais dans le viseur du SM Caen de la famille Mbappé. Mais ce n’est pas tout. Selon nos dernières informations, Cristiano Giuntoli est lui aussi intéressé par le projet phocéen.

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George Syrianos a refusé l’OM

Ancien directeur sportif de Naples pendant sept saisons et directeur technique de la Juventus entre 2023 et 2025, le dirigeant italien reste, malgré tout, très convoité (Newcastle et l’AS Roma sont également intéressés). Dans le même temps, nous pouvons également affirmer que Paul Mitchell, passé par l’AS Monaco, ne viendra pas à Marseille. Par ailleurs, nous sommes en mesure de vous révéler que l’OM a travaillé sur un autre profil : George Syrianos. Si son nom ne vous parle pas, ce Greco-allemand de 36 ans fait pourtant partie des références à son poste. Actuel directeur sportif de Nottingham Forest, le natif de Starnberg a tout simplement changé la face des Reds. Architecte de la montée du club en Premier League, il a également initié les ventes records de Niakhaté, Mangala ou encore Elanga, tout en attirant le très convoité Elliot Anderson.

Il a également participé au magnifique parcours de Forest, de retour en Europe après 30 ans d’absence, qualifié pour le dernier carré de la Ligue Europa et en passe de rallier la finale après sa victoire contre Aston Villa lors de la première manche. Universitaire américain, polyglotte, défenseur de la data et réputé pour sa très bonne compréhension des enjeux financiers, Syrianos a donc logiquement été approché par l’OM. Toujours d’après nos indiscrétions, le jeune dirigeant de Nottingham, au profil moderne, a finalement décliné la proposition marseillaise malgré plusieurs rencontres entre les différentes parties. Les raisons évoquées ? Un manque de clarté sur l’état des lieux financier et un certain flou autour de son éventuelle marge de manœuvre dans le projet phocéen. Résultat ? L’OM va devoir se rabattre sur d’autres pistes. Une chose est sûre, l’OM s’active dans tous les sens pour dégoter son prochain directeur sportif.