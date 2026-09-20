Real Madrid : Mourinho sort les photos des fautes après le derby face à l’Atlético

Battus par l’Atlético de Madrid (2-1), les hommes de José Mourinho ont vu leur soirée basculer après l’expulsion de Dean Huijsen, alors que le score était encore de 0-0. Mais plusieurs décisions arbitrales ont également fait débat durant ce derby, notamment les interventions de Cristian Romero sur Jude Bellingham et de Lee Kang-in sur Federico Valverde, qui n’ont entraîné qu’un carton jaune pour l’Argentin, tandis que le Sud-Coréen n’a pas été sanctionné. Des décisions qui ont forcément alimenté les discussions après la rencontre.

La suite après cette publicité

Jose Mourinho began his press conference with pictures of two fouls committed by Atleti players that he says should have been red cards. pic.twitter.com/JfP6tn1SEC — ESPN FC (@ESPNFC) September 20, 2026

Et José Mourinho n’a visiblement pas souhaité laisser passer ces épisodes. En conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid est arrivé avec plusieurs photos imprimées des différentes fautes subies par ses joueurs durant la rencontre, les montrant aux journalistes pour illustrer son argumentaire. Une manière particulièrement spectaculaire de mettre l’arbitrage au centre des débats après cette défaite, alors que le Real Madrid laisse le FC Barcelone seul en tête de la Liga.