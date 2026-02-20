OL, Real Sociedad : où en est l’épineux casse-tête Duje Caleta-Car ?

À cœur ouvert. Ce vendredi, Duje Caleta-Car (29 ans) s’est longuement confié lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo. L’occasion idéale pour le défenseur croate d’ouvrir et de feuilleter l’album souvenir de sa carrière afin de mesurer le chemin parcouru. «Bien sûr, je suis très fier de tout ce que j’ai accompli, mais j’ai encore de belles années devant moi. Je veux continuer.» Pour DCC, tout a commencé à Sibenik, où il est né à la fois en tant que personne (17 septembre 1996) et en tant que footballeur. Passé par le HNK Sibenik entre 2005 et 2013, il a ensuite évolué en Autriche (FC Pasching, FC Liefering et RB Salzbourg) et en France, où il a porté les couleurs de l’Olympique de Marseille. Un club et une ville pas comme les autres à l’écouter.

Des hauts et des bas en Espagne

«Les supporters marseillais étaient les plus nombreux et les plus exigeants. Ils sont incroyablement passionnés et l’ambiance est survoltée. J’y ai passé quatre ans. J’ai beaucoup appris dans ce club. La pression est énorme. Si on ne gagne pas, les joueurs souffrent et perdent confiance. C’est un grand club, il faut faire avec. On est là, c’est notre boulot, et il faut être performant. À Southampton, la pression était moindre ; je ne l’ai pas ressentie beaucoup, et ça s’est terminé comme on l’a vu.» Chez les Saints, le défenseur a vécu son expérience la plus dure. «Ce fut mon année la plus difficile. Nous avons été relégués, et quand on est relégué, on a l’impression d’avoir gâché une année, de n’avoir rien accompli. Personnellement, ça a été une mauvaise année.»

Il ajoute : «je n’ai pas beaucoup joué, je n’étais pas un joueur important. Southampton a remplacé des joueurs expérimentés par des nouveaux, et la Premier League est impitoyable. J’ai beaucoup souffert. J’y repense encore parfois. J’ai énormément appris. J’ai vu le football anglais de l’intérieur, l’ambiance dans les stades, comment les choses fonctionnent dans ces clubs… Je ne regrette pas d’y être allé.» L’international croate en a tiré des leçons, lui qui a retrouvé la L1 plus tôt que prévu en 2024 du côté d’un autre Olympique. C’est à Lyon qu’il a posé ses valises en 2023 sous la forme d’un prêt avant d’être transféré de manière définitive. Après un premier exercice avec 29 matches au compteur et de bonnes impressions, il a enchaîné avec 28 rencontres toutes compétitions confondues l’an dernier.

Un avenir qui pose question

Mais le Croate (1 but, 1 assist) a peu à peu perdu sa place, s’asseyant régulièrement sur le banc de touche. Un déclassement difficile à vivre pour l’ancien titulaire, qui s’en était ouvert au média 24 Sata. «J’ai déjà dit que je n’étais pas satisfait de mon statut au club, surtout lors de la deuxième moitié de la saison. Rien n’est encore décidé, mais l’été sera long, nous verrons. J’ai besoin de voir quels sont les plans du club, ce que pense l’entraîneur… Mais je ne peux rien dire encore, on verra.» Quelques semaines plus tard, le natif de Sibenik a été envoyé en rêt payant (0,5M€) à la Real Sociedad jusqu’au 30 juin 2026. Un prêt incluant une option d’achat fixée à 4M€. En Espagne, DCC a participé à 19 rencontres toutes compétitions (1504 minutes de jeu), dont 17 en tant que titulaire.

On pourrait penser que les choses se passent idéalement pour lui. Mais ce n’est pas totalement le cas. Dans le onze de départ durant les premières semaines de la compétition (8 fois titulaire en 9 rencontres), il a ensuite connu des moments plus difficiles à partir de la fin du mois d’octobre. En effet, il a été laissé sur le banc sans entrer en jeu (7 fois). Il n’a pas été dans le groupe à une reprise en décembre. Durant le mois de janvier, les choses se sont gâtées quand l’agence espagnole EFE a révélé que la Real Sociedad comptait mettre un terme à son prêt plus tôt que prévu. Pourtant, DCC a eu du temps de jeu (5 matches, 4 en tant que titulaire) sous les ordres du nouveau coach, Pellegrino Matarazzo. Ce dernier compterait sur lui.

Caleta-Car veut rester

Depuis la fin du mercato, sa situation demeure instable. Il a été titulaire 3 fois. Il est aussi resté sur le banc sans jouer contre le Real Madrid. De plus, il n’était pas dans le groupe pour défier Bilbao en championnat le 1er février dernier. Ce qui entraîne une certaine incertitude concernant son avenir, lui qui est en prêt jusqu’à la fin de la saison. Conscient de cela, il a confié à MD :«je ne sais pas encore. Il me reste trois mois pour faire mes preuves, et ensuite on verra quelles sont les intentions du club. Je suis encore dans le flou. Je ne sais pas s’ils sont satisfaits, ni si mes performances sont à la hauteur. S’ils sont confiants, on en discutera. Je me plais beaucoup dans ce club formidable.» Relancé, il a été très clair sur ses intentions. «Oui, bien sûr. J’adorerais rester à la Real Sociedad. Mais le plus important, c’est de faire mes preuves. On verra bien».

La balle est dans le camp de la Real Sociedad. En plus de son avenir en club, le joueur qui appartient toujours officiellement aux Gones joue aussi son avenir en sélection. International croate, le joueur aux 37 capes (1 but) rêve de faire partie du groupe qui se rendra au Mondial 2026. «C’est très important, c’est clair. Les joueurs retrouvent la forme. Le plus important, c’est de jouer pour pouvoir participer à la Coupe du Monde. On y va et on verra bien. On va essayer.» En attendant, il se concentre sur son club, avec lequel il espère remporter la Coupe du Roi et accrocher une qualification en Coupe d’Europe l’an prochain. Il reste à savoir si DCC sera toujours là. C’est en tout cas son souhait et celui de l’OL, où son contrat court jusqu’en juin 2027. Un retour cet été est a priori inenvisageable. Si cela devait arriver, la direction, qui doit faire entrer des liquidités et qui compte sur sa vente (4 M€), lui indiquera de nouveau la porte de sortie.