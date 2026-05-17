Tunisie : la gestion chaotique de Sabri Lamouchi avant le Mondial 2026

A quelques semaines de la Coupe du Monde 2026, la Tunisie se prépare. Sous la houlette de Sabri Lamouchi, la sélection tunisienne ira défier le Japon, les Pays-Bas et la Suède. Mais on ne peut pas dire que l’avant-Mondial se passe dans le calme du côté tunisiens. Lors de l’annonce de la liste, l’ancien coach de Rennes s’est distingué avec une sortie médiatique remarquée concernant Louey Ben Farhat qui a recalé la Tunisie à la dernière seconde. «J’ai reçu un appel du père de Louey Ben Farhat ce matin. Il m’a dit que c’était trop tôt pour le sélectionner et il a refusé. J’étais choqué. J’ai appelé Louey, il n’a pas répondu. J’ai rappelé son père, il n’a pas répondu non plus. C’est un manque de respect. Cette affaire est close. »

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Selon nos informations, cette sortie médiatique vient illustrer une gestion assez étonnante de Sabri Lamouchi ces derniers mois avec notamment des promesses non-tenues de la part du sélectionneur. Ce dernier avait par exemple promis à certains joueurs de la sélection dont Aïssa Laïdouni et Ferjani Sassi de leur présence au Mondial avant de se raviser. Les deux joueurs ont découvert leur absence le jour de la liste et n’ont pas été prévenus avant. De quoi faire grincer des dents surtout que Lamouchi a convoqué des nouveaux binationaux comme Rani Khedira (32 ans) qui n’ont pas fait les qualifications. Selon nos indiscrétions, Sabri Lamouchi a aussi privilégié des joueurs locaux pour pouvoir toucher des indemnités de la part de la fédération à chaque convocation d’un joueur local. Une gestion qui fait parler du côté de la Tunisie surtout quand on se souvient que Sabri Lamouchi avait snobé la Tunisie au profit de la France à l’époque…