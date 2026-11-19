La donne va changer à Manchester United

Mauricio Pochettino a déjà lancé les hostilités en vue de son arrivée à Manchester United. Chambré en direct sur TNT Sports par l’ancien Citizen DaMarcus Beasley qui lui assurait que « Manchester est et resterait bleu », le technicien argentin a promis avec le sourire de renverser la vapeur : « Donne-moi du temps et ça va commencer à changer. » Déterminé à redresser un club qui « ne mérite pas sa situation actuelle », il entame dès aujourd’hui la préparation express du choc de dimanche à Anfield face à Liverpool. D’ailleurs, avant même de poser le pied à Carrington, Mauricio Pochettino serre déjà la vis. Le technicien argentin a instauré deux premières règles strictes pour relever le niveau physique du groupe : la suppression des jours de repos au lendemain des rencontres, remplacés par des séances de récupération obligatoires; et la mise en place de tests réguliers et indépendants de masse graisseuse. Pour souder son vestiaire et observer la dynamique interne avant un déplacement périlleux à Anfield contre Liverpool, Pochettino inaugurera également une nouvelle tradition en offrant un dîner à l’ensemble de son équipe.

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La tête au mercato

Le Barça pense déjà au mercato. C’est en tout cas ce que raconte Mundo Deportivo dans ses colonnes. C’est toujours la même priorité, celle de la défense centrale. Un poste qui fait débat, surtout depuis l’arrivée d’Hansi Flick. Des arrivées, il y en a eu, mais jamais à ce poste. Le FC Barcelone cherche en priorité un défenseur central gaucher et expérimenté pour sécuriser l’arrière-garde. Alors que les finances dicteront le choix final, la direction sportive de Deco a retenu trois profils. Le premier mène à Alessandro Bastoni, cible de longue date qui avait déjà donné son accord pour signer jusqu’en 2031 l’été dernier avant que Flick ne mette son veto. Désormais à dix-huit mois de la fin de son contrat à l’Inter Milan, l’Italien reste ouvert à un départ estimé autour de 40 millions d’euros. Le technicien allemand privilégie quant à lui son compatriote du Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck, qu’il avait lancé avec la Mannschaft et dont il apprécie la polyvalence, mais son prix estimé à environ 60 millions d’euros malgré l’existence d’une clause libératoire, refroidit les ardeurs catalanes. Enfin, l’option la plus accessible financièrement concerne Lisandro Martínez : en froid avec sa direction à Manchester United malgré l’arrivée récente sur le banc de son compatriote Mauricio Pochettino, le champion du monde argentin est à l’écoute d’une offre blaugrana.

Arrivée imminente

Alors que l’avenir des jeunes talents de l’effectif actuel occupe les débats à Madrid, le club prépare déjà la relève : aperçu hier à Valdebebas avec sa famille pour une première visite de courtoisie, la pépite JJ Gabriel est sur le point de parapher son premier contrat professionnel avec le Real Madrid. En attendant l’officialisation et le mercato hivernal, qui lui permettra d’intégrer les Juvenil A avant la Castilla, le jeune Anglais poursuit sa préparation physique individuelle en région madrilène avec son préparateur attitré. De son côté, Manchester United, qui ne percevra qu’environ 360 000 euros d’indemnités de formation et déplore la rupture de contact depuis septembre, envisage une action en justice pour d’éventuelles approches illégales effectuées avant ses 16 ans.