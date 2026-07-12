Equipe de France : Philippe Diallo répond sur sa brouille avec Didier Deschamps

Après la Coupe du Monde 2026, Philippe Diallo dévoilera officiellement l’identité du successeur de Didier Deschamps. Même si le suspense a été enterré depuis bien longtemps dans ce dossier, il se disait dans le milieu que Didier Deschamps avait peu goûté la déclaration de son président qui avait indiqué connaître le nom du prochain sélectionneur de l’équipe de France. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Diallo a tenu à dissiper les interrogations sur ses rapports avec DD.

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« D’abord, je n’ai jamais prononcé de nom. Ensuite, notre relation avec Didier, dans cette Coupe du monde, s’est construite au fil des mois, depuis le tirage au sort (en décembre). J’ai écouté ses souhaits et sa vision. Entre nous, c’est très fluide, dans un état d’esprit très positif. Les joueurs sont des artistes, le coach est le réalisateur et je suis le producteur. »