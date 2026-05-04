Premier League : Jérémy Doku sauve Manchester City à Everton

Manchester City n’a plus le droit à l’erreur. Pour tenir la cadence avec Arsenal et s’emparer du titre en fin de saison, les Cityzens doivent s’imposer à chaque match. Ce lundi, ces derniers se déplaçaient sur la pelouse d’Everton pour un match qui avait tout du bourbier. Pour éviter le piège de la Mersey, Pep Guardiola a aligné son équipe-type avec une attaque composée de Rayan Cherki, Antoine Semenyo, Jérémy Doku et Erling Haaland. En face, les hommes de David Moyes comptaient beaucoup sur Iliman Ndiaye pour jouer un mauvais tour à la défense mancunienne.

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D’entrée, City a mis plus d’agressivité que son adversaire. Désireux d’aller prendre les devants rapidement, les visiteurs se sont procurés les premières occasions à l’instar de cette frappe lourde de Rayan Cherki (18e). Après une première demi-heure dominée par les Mancuniens, Everton s’est rebiffé mais Beto a loupé une énorme occasion (32e). Dans la foulée, les Cityzens ont contrôlé le ballon et après une nouvelle tentative de Cherki (39e), City a ouvert le score. Sur une passe en retrait de l’ancien Lyonnais, Jérémy Doku a contrôlé avant d’envoyer une frappe sublime en pleine lucarne (0-1, 42e). Dominateurs, les Cityzens rentraient aux vestiaires avec un avantage logique au tableau d’affichage.

Thierno Barry a renversé Manchester City mais Doku a sauvé les meubles

En secondé période, le rapport de force s’est totalement inversé. Bien plus tranchants, les Toffees se sont montrés bien plus tranchants à l’instar d’un Iliman Ndiaye remuant malgré un déficit préjudiciable face au but et Donnarumma (60e, 64e). C’est finalement avec l’entrée de Thierno Barry qu’Everton a tout renversé. Très volontaire dans le pressing, le natif de Lyon a vu son abnégation être récompensée. Sur une passe mal appuyée de Guehi vers Donnarumma, l’ancien de Villarreal a surgi pour tromper l’Italien (1-1, 68e). Ayant pris l’ascendant mental, Everton a doublé la mise avec une tête de Jake O’Brien (2-1, 74e). L’ancien défenseur de l’OL a profité d’une mauvaise sortie de Donnarumma pour marquer.

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Par la suite, la rencontre s’est emballée. Pressés à l’idée d’égaliser rapidement, les coéquipiers de Phil Foden se sont exposés en contre. C’est sur l’un d’eux que Thierno Barry a profité d’un centre dévié de Röhl pour s’offrir un doublé et mettre les siens à l’abri (3-1, 81e). Ca, c’est ce que Barry croyait. Sur l’engagement, Erling Haaland a profité d’une passe laser de Kovacic pour réduire l’écart à la marque. Après avoir poussé pendant près de 15 minutes, la délivrance est venue du pied de Jérémy Doku. En forme ce soir, le Belge a envoyé une frappe enroulée merveilleuse pour arracher le nul au Hill Dickinson Stadium. Avec ce nul, City sauve les meubles mais compte désormais cinq points de retard sur Arsenal, qui compte un match de plus. Everton stagne au dixième rang du classement.