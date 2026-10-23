Indice UEFA : la Belgique donne une leçon à la France… expulsée du top 10 !

La semaine européenne a pris des allures de cauchemar pour le football tricolore, soulevant de vives inquiétudes quant au niveau réel des représentants de la Ligue 1. Minés par un manque d’expérience criant, un turnover incessant lors des soirées européennes et un manque de réussite, les clubs français voient la France sortir brutalement du top 10 sur la saison en cours. Un signal d’alarme retentissant : le coefficient français est désormais devancé par la Belgique, la Norvège et la Grèce sur cet exercice. Le bilan comptable aurait pu être bien pire sans les fulgurances du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco. Le succès grandiose du club de la capitale face au FC Barcelone (4-2) en Ligue des Champions, combiné au travail sérieux des Monégasques contre Fribourg (3-0) en Ligue Conférence, masque à peine la déroute générale.

La suite après cette publicité

Lille a pris l’eau à domicile face à Galatasaray (2-4), tandis que Lens a sombré sur la pelouse du Club Bruges (3-0) en Ligue des Champions. Le jeudi a confirmé ce déclassement, pénalisé par des choix sportifs douteux : avec des effectifs largement remaniés, l’OM et l’OL se sont respectivement inclinés face à Sturm Graz (1-0) et Hoffenheim (3-0) en Ligue Europa. Seul le Stade Rennais a su tirer son épingle du jeu avec un excellent match nul arraché sur le terrain de la Juventus Turin (2-2).

La France continue de perdre du terrain sur le Portugal

Ce bilan famélique de deux victoires, un nul et quatre défaites en sept matchs tombe au pire moment. La France et le Portugal, lancés dans un duel à couteaux tirés pour la cinquième place, ont rivalisé de médiocrité. Les clubs lusitaniens ont en effet concédé trois défaites en cinq rencontres : Porto a chuté à domicile contre le PSV Eindhoven (0-1), le Sporting a été surpris par les Autrichiens de Linz (2-3) et Torreense a été balayé par Ferencvaros (4-1). Seuls Benfica (1-4 à l’Omonia Nicosie) et Braga (2-0 contre La Gantoise) ont tenu leur rang. Résultat des courses : malgré ce faux pas portugais, ce sont bien les clubs français qui réalisent la pire opération. Incapable d’enfoncer le clou, la France voit son avance globale s’effriter légèrement, passant de 3,746 à 3,660 points d’écart au classement sur cinq ans (71,010 contre 67,350).

La suite après cette publicité

Le contraste est saisissant avec la dynamique de nos voisins belges, qui dépassent la France sur l’indice de la saison en cours. Pour la deuxième semaine consécutive, la Belgique s’est classée deuxième nation la plus prolifique aux points UEFA grâce au quasi-carton plein de ses représentants. Les victoires de Bruges face à Lens (3-0), de l’Union Saint-Gilloise face à l’Hapoël Beer-Sheva (4-0), d’Anderlecht à Jagiellonia (0-3) et de Saint-Trond à Midtjylland (0-1) ont rapporté 1,600 point au Plat Pays, une moisson seulement devancée par celle des Pays-Bas. Une véritable leçon de pragmatisme européen de notre voisin d’outre-Quiévrain dont les clubs ont des finances bien moins garnies que celles de Ligue 1.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2026/27 (Entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison. Arrêté au 23/10/2026)

La suite après cette publicité

-1. Angleterre 7,944 points (9/9)

-2. Allemagne 7,285 points (7/7)

-3. Espagne 7,250 points (8/8)

-4. Portugal 7,100 points (5/5)

-4. Turquie 7,100 points (4/5)

-6. Belgique 6,800 points (5/5)

-7. Pays-Bas 6,666 points (6/6)

-8. Norvège 6,600 points (4/5)

-9. Italie 6,500 points (7/7)

-10. Grèce 6,200 points (4/5)

-11. France 5,928 points (7/7)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2022 et 2027) :

La suite après cette publicité

-1. Angleterre 106,463 points

-2. Italie 90,732 points

-3. Espagne 85,868 points

-4. Allemagne 85,973 points

-5. France 71,010 points

-6. Portugal 67,350 points

-7. Belgique 62,450 points

-8. Pays-Bas 55,395 points

-9. Turquie 52,275 points

-10. Grèce 46,612 points