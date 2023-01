Reims : Will Still s’inspire de Sir Alex Ferguson

Dans un entretien accordé à L’Equipe avant de se déplacer sur la pelouse du Paris Saint-Germain dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1, l’entraîneur du Stade de Reims Will Still s’est livré sur son parcours jusqu’à son arrivée en Champagne, avant de dévoiler ses inspirations pour se former en tant que coach. Parmi elles, on retrouve l’ancienne gloire de Manchester United, Sir Alex Ferguson.

La suite après cette publicité

«Bien sûr, son parcours m’intrigue. J’essaie de prendre le meilleur de plein de coaches différents : Jürgen Klopp, José Mourinho, Eddie Howe… Mais celui qui me frappe le plus, par sa capacité à se renouveler et à s’adapter sans cesse sur une longue période (entraîneur de Manchester United de 1986 à 2013, ndlr), dans son management comme sur le plan tactique, c’est sir Alex Ferguson, mon vrai modèle.»

À lire

PSG - Reims : la fierté de Yunis Abdelhamid