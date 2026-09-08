Ballon d’or 2026 : Safonov, 3 Espagnols et 2 surprises nommés pour le trophée Yachine

Qui sera élu meilleur gardien de l’année et remportera le trophée Yachine 2026 ? Jusqu’à présent, quatre portiers se sont partagé la récompense. Le Brésilien Alisson (Liverpool) en 2019, le Belge Thibaut Courtois (Real Madrid) en 2022, l’Argentin Emiliano Martinez (Chelsea) en 2023 et 2024 et l’Italien Gianluigi Donnarumma (Manchester City) en 2021 et 2025. Tenant du titre, le Cityzen est cette fois-ci absent des débats. En revanche, malgré la saison très compliquée du Real Madrid, Courtois est encore de la partie, notamment après une bonne Coupe du Monde 2026.

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Nominated for the 2026 Men's Goalkeeper of the Year ⬇️



🇲🇦 Yassine Bounou

🇧🇪 Thibaut Courtois

🇪🇸 Joan García

🇨🇭 Gregor Kobel

🇦🇷 Emiliano Martínez

🇸🇳 Édouard Mendy

🇪🇸 David Raya

🇷🇺 Matvey Safonov

🇪🇸 Unai Simón

🇨🇻 Vozinha#ballondor pic.twitter.com/WFvHYOqC5q — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

L’effet Mondial a également été bénéfique au Marocain d’Al-Hilal, Yassine Bounou (quart de finaliste), au Sénégalais d’Al-Ahli, Édouard Mendy (vainqueur C1 asiatique, 16e de finale avec les Lions de la Teranga), à l’Espagnol de l’Athletic, Unai Simon (champion du monde) et à deux surprises : le héros du Cap-Vert, Vozinha et le Suisse du Borussia Dortmund, Gregor Kobel (quart de finaliste). Pour Joan Garcia, c’est l’inverse. Scotché sur le banc de touche aux États-Unis, l’Espagnol sort d’une très grosse saison avec le FC Barcelone. Enfin, l’Espagnol d’Arsenal, David Raya (champion du monde, finaliste de C1) et le double champion d’Europe russe du PSG, Matvey Safonov, complètement la liste des dix nommés.