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UEFA Nations League

Mbappé ne veut pas faire comme Cristiano Ronaldo

Par Valentin Feuillette
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Kylian Mbappé ne s’imagine visiblement pas poursuivre sa carrière internationale aussi longtemps que son idole d’enfance Cristiano Ronaldo. Interrogé par BILD sur la longévité du Portugais, qui a décidé de continuer à jouer avec sa sélection à 41 ans, le capitaine des Bleus a reconnu qu’il ne pensait pas pouvoir suivre la même trajectoire avec l’équipe de France.

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«Soyons honnêtes, vu le pays pour lequel je joue : la France ne me laissera jamais jouer jusqu’à 41 ans (rires). Mais Cristiano prouve que si on est en pleine forme physique et mentale, on peut jouer à ce niveau pendant longtemps. Dans mon cas, par contre, je ne crois pas que ce soit possible», a déclaré l’attaquant du Real Madrid à BILD.

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