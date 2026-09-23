Mbappé ne veut pas faire comme Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé ne s’imagine visiblement pas poursuivre sa carrière internationale aussi longtemps que son idole d’enfance Cristiano Ronaldo. Interrogé par BILD sur la longévité du Portugais, qui a décidé de continuer à jouer avec sa sélection à 41 ans, le capitaine des Bleus a reconnu qu’il ne pensait pas pouvoir suivre la même trajectoire avec l’équipe de France.

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«Soyons honnêtes, vu le pays pour lequel je joue : la France ne me laissera jamais jouer jusqu’à 41 ans (rires). Mais Cristiano prouve que si on est en pleine forme physique et mentale, on peut jouer à ce niveau pendant longtemps. Dans mon cas, par contre, je ne crois pas que ce soit possible», a déclaré l’attaquant du Real Madrid à BILD.