Serie A: l’Inter croit encore au titre

Après la victoire de son équipe sur la pelouse de Cagliari dimanche soir (1-3), le coach de l’Inter Milan Simone Inzaghi a affirmé que lui et ses joueurs croyaient encore au titre de champion d’Italie. Grâce à ce succès les Nerrazzuri, actuellement deuxième derrière l’AC Milan, sont toujours en course pour le Scudetto qui se jouera cet année lors de la dernière journée du championnat.

« Il reste un match, l'équipe y croit. Il m'est arrivé personnellement d'avoir 2 points de retard et de remporter le Scudetto. Dans le football, je ne dois jamais abandonner, cette équipe l'a montré. Il est toujours sur le ballon, il n'a jamais lâché un pouce. Milan est devant et clairement nous avons besoin de sa défaite ainsi que de battre la Sampdoria. Au final tout le monde a les points qu'il mérite. Je n'ai aucun regret. Je pense à la saison, aux nombreuses joies et aux deux trophées, puis voyons ce qui se passera le dernier jour », a expliqué Inzaghi après la rencontre. L’Inter devra gagner son dernier match face à la Sampdoria dimanche soir (18h) et espérer dans le même temps une défaite des Rossoneri sur la pelouse de Sassuolo, pour remporter le vingtième Scudetto de son histoire.