Ligue des Champions, LOSC : Davide Ancelotti porté en triomphe par ses joueurs
1 min.
@Maxppp
Davide Ancelotti a peut-être réalisé le plus bel exploit de sa jeune carrière d’entraineur. À la tête du LOSC, le technicien italien a battu le Bayern ce soir (2-1) pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions. Certes, le géant bavarois était fortement amoindri mais cette victoire relance complètement les Dogues dans la course à la qualification.
La suite après cette publicité
Il s’agit de la première victoire lilloise dans cette campagne, mais également de la toute première victoire du fils de Carlo comme numéro un dans cette compétition. Après le coup de sifflet final, ses joueurs lui ont même réservé un bel hommage en scandant son nom devant les supporters.
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
PSG : un spécialiste mondial du genou annonce la très longue durée d’indisponibilité de Désiré Doué
Explorer