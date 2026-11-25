Davide Ancelotti a peut-être réalisé le plus bel exploit de sa jeune carrière d’entraineur. À la tête du LOSC, le technicien italien a battu le Bayern ce soir (2-1) pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions. Certes, le géant bavarois était fortement amoindri mais cette victoire relance complètement les Dogues dans la course à la qualification.

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Il s’agit de la première victoire lilloise dans cette campagne, mais également de la toute première victoire du fils de Carlo comme numéro un dans cette compétition. Après le coup de sifflet final, ses joueurs lui ont même réservé un bel hommage en scandant son nom devant les supporters.