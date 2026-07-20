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Le double Ballon d’Or Kevin Keegan est décédé à 75 ans

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kevin Keegan @Maxppp

La légende du football anglais Kevin Keegan est décédée à l’âge de 75 ans après un combat contre un cancer de l’estomac diagnostiqué en janvier. Double Ballon d’Or (1978, 1979), ancien attaquant vedette de Liverpool et de l’équipe d’Angleterre (63 sélections), il laisse l’image d’un joueur charismatique ayant marqué plusieurs générations.

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Après une brillante carrière sur les terrains, Keegan s’était reconverti entraîneur, dirigeant notamment Newcastle, Fulham et Manchester City. Avec les Magpies, il avait ramené le club en Premier League et frôlé le titre en 1996, avant de devenir sélectionneur anglais entre 1999 et 2000. Sa famille a annoncé son décès, précisant qu’il était entouré de ses proches dans ses derniers moments.

Pub. le - MAJ le
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