OM : bonne nouvelle pour Gerard Deulofeu !

« L'Udinese est un grand club, je suis heureux d'être ici. J'aime beaucoup ce club et ma famille est heureuse. Mais je ne peux pas nier que j'aimerais aussi rejouer dans un grand club. J'ai beaucoup d'attentes et je ne pense qu'à aller de l'avant. On verra ce qui se passe à l'avenir ». Fin février, Gerard Deulofeu confiait à demi-mot qu'un transfert à Marseille était une option séduisante pour lui.

La suite après cette publicité

Il faut dire que l'hiver dernier, Pablo Longoria avait tenté de l'attirer dans les dernières heures du mercato. Sans succès, notamment parce que l'écurie italienne ne voulait pas s'en séparer et demandait donc une sacrée somme à l'état-major marseillais. Et si on se fie à ce qui se dit en Italie ce mardi, les Marseillais sont toujours intéressés par le joueur formé à La Masia, devenu indispensable du côté du Frioul.

Un bon de sortie cet été

Selon Il Messaggero Veneto, l'OM est toujours parmi les candidats à se l'offrir, en plus de West Ham, et surtout des deux clubs de Séville, arrivés récemment sur ce dossier. Le joueur lui, du haut de ses 28 ans et de ses 9 buts et 2 passes décisives en 25 rencontres de Serie A, veut rejouer des compétitions européennes et sait que cela passe par un départ en été.

Mais surtout, le média indique que Gino Pozzo, propriétaire du club, est désormais prêt à écouter les offres en juin. Un pacte aurait été scellé avec l'entourage du joueur : bien finir la saison, et puis on négocie un départ. Le prix du joueur resterait autour des 20 millions d'euros, mais son salaire actuel de 2 millions d'euros net par saison serait plutôt abordable pour les Phocéens. Pablo Longoria sait donc à quoi s'en tenir !