OM : Stéphane Richard n’est «pas un étranger qui débarque à Marseille»

Il a beau être le nouvel homme fort de l’OM, nommé par l’actionnaire Frank McCourt, Stéphane Richard n’est pas très connu du grand public, notamment à Marseille. Il connaît pourtant parfaitement cette ville où il a élu domicile, après y avoir passé son baccalauréat, lui le Girondin de naissance, avant de venir à Paris. «Je me souviens des ricanements quand je disais que je venais de Marseille. J’ai gardé des liens très forts avec cette ville, j’ai eu une maison et la seule maison que je possède aujourd’hui est à Marseille», explique-t-il.

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Le président de l’OM ne débarque pas en terre inconnue, loin de là même. «J’ai une connaissance de l’esprit de Marseille. Je sais comment on voit Marseille dans la capitale, où j’ai vécu 40 ans, il y a des clichés, un peu de ricanement, et ça, ça m’insupporte. Je connais cet esprit de Marseille. Je ne suis pas un étranger qui débarque à Marseille et qui découvre l’OM et tout ce que ça véhicule».