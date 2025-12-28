Le Real Madrid et Liverpool connaissent le prix démesuré à payer pour Kees Smit

« Je dois faire attention à ce que je dis, mais j’ai entraîné Pedri au Barça et je vois des choses de lui en Kees Smit. La façon de pivoter, l’utilisation des deux pieds, la vision du jeu… c’est ce que je voyais chez Pedri à l’époque. Ce qu’il est en train de montrer à un si jeune âge est impressionnant ». Tels étaient les propos de Ronald Koeman sur Kees Smit en novembre dernier.

Il faut dire que si le milieu de terrain de 19 ans évoluant à l’AZ Alkmaar n’est pas (encore) vraiment connu du grand public, n’évoluant pas dans un club ni un championnat particulièrement médiatisés, les spécialistes eux le connaissent bien. Et il est unanimement reconnu comme un des joueurs les plus prometteurs à son poste, au point où, l’été dernier, un transfert au Real Madrid ou chez un gros de Premier League comme Liverpool était déjà évoqué. Le FC Barcelone était aussi annoncé comme un sérieux candidat, même si la situation financière blaugrana reste compliquée.

Un transfert particulièrement onéreux

Et cet été, il fera encore parler de lui. « Je me vois ici pour six mois ou un an et demi. Après cela, j’espère avoir fait un bon pas en avant. Environ 30 millions d’euros ? Cela ferait de moi le transfert le plus cher pour l’AZ Alkmaar. C’est mon objectif », a-t-il confié ce week-end à De Telegraaf. Mais tout indique qu’il faudra débourser bien plus de 30 millions d’euros pour le recruter.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, le club néerlandais a déjà refusé des propositions de 60 millions d’euros. Son prix sera donc plus élevé que les 45-50 millions d’euros récemment évoqués, et tout indique qu’il faudra donc mettre des sommes dépassant les 60 millions d’euros pour le recruter. Le journaliste spécialisé mercato confirme aussi, au passage, l’intérêt du Real Madrid et de nombreux clubs de Premier League. Affaire à suivre…