La sale semaine de Manchester City

Une semaine à oublier pour Manchester City. Qui aurait pu penser, il y a encore quelques jours, que la bande de Pep Guardiola ferait grise mine pour la fête de la Toussaint, ce lundi 1er novembre ? Probablement pas grand-monde, tant la machine bleu ciel semblait bien huilée lors des dernières sorties des Cityzens. Depuis la défaite au Parc des Princes contre le PSG (0-2) en Ligue des champions le 28 septembre dernier, Man City s'était remis sur le droit chemin.

D'abord en allant chercher un point à Liverpool (2-2), avant d'enchaîner sans forcer contre Burnley (2-0) puis d'écraser Bruges sur sa pelouse (5-1) en C1 et de faire très mal à Brighton en championnat (4-1). Outre les résultats, en regardant d'un peu plus près, les Skyblues étaient fidèles à eux-mêmes et dominaient à chaque fois les débats sans contestation dans le jeu, avec toujours cette même faculté à maîtriser outrageusement ses adversaires.

Dominations stériles pour City

Mais voilà, le football est fait de surprise et c'est le terme que l'on pourrait employer pour qualifier l'élimination de Manchester City mercredi contre West Ham, à Londres, en 8e de finale de la League Cup (0-0, 4 TAB à 5). Avec une équipe légèrement remaniée mais très compétitive quand même (Stones, Walker, De Bruyne, Gündoğan, Mahrez ou encore Sterling étaient titulaires), les champions d'Angleterre en titre n'ont pas réussi à forcer le verrou des Hammers ni donc à tromper un Alphonse Aréola très solide, malgré 25 tentatives (7 tirs cadrés seulement) et une possession sans partage (65%-35%). Il fallait rapidement se remettre d'aplomb pour la réception d'une vaillante équipe de Crystal Palace, qui avait tout du match piège.

Et les Cityzens sont tombés dans le piège de Crystal tendu par Patrick Vieira (0-2). Surpris d'entrée par Wilfired Zaha, City n'est pas parvenu à renverser la vapeur et a même été crucifié par Conor Gallagher en fin de partie, malgré, là encore, une nette domination (68% de possession, 14 tirs mais seulement 3 cadrés). Le carton rouge reçu pour une faute naïve d'Aymeric Laporte juste avant la pause n'a certes pas aidé mais les Mancuniens ont une nouvelle fois trop pêché dans le dernier geste. Il s'agit d'ailleurs de la 2ème fois de la saison que Man City enchaîne 2 rencontres sans marquer (après le début de saison, lors du Community Shield perdu contre Leicester puis lors de la défaite à Tottenham en PL). À titre de comparaison, ce n'était pas arrivé une seule fois lors de l'exercice 2020-2021.

Ne pas remplacer Agüero, une erreur fatale ?

De quoi relancer le débat sur le rôle de n°9 à City, qui joue la majorité du temps avec un «faux neuf» (Palmer à West Ham et Foden contre Palace) et n'a pas remplacé Sergio Agüero depuis son départ au FC Barcelone l'été dernier. Si Pep Guardiola n'a pas voulu tirer la sonnette d'alarme après ces deux mauvais résultats, ayant notamment éloigné les pensionnaires de l'Etihad Stadium de la première place de Chelsea en Premier League, le technicien espagnol a expliqué attendre une réaction de ses joueurs dès ce mercredi (21 heures) contre le Club Bruges, en Ligue des champions. Sous peine de voir de sérieux doutes se lever quant à la régularité de cette formation et donc de soulever plusieurs interrogations face à l'objectif suprême de Manchester City, à savoir de soulever enfin la coupe aux grandes oreilles.

