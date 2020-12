OL : Juninho dresse la feuille de route pour le mercato

La saison dernière, Juninho faisait son grand retour à l'Olympique Lyonnais. L'ancienne légende du club, qui avait brillé en tant que joueur, espérait connaître autant de succès dans le costume de directeur sportif. Soutenu par Jean-Michel Aulas, qui a poussé pour sa venue, "Juni" a vécu une première année très compliquée, entre l'erreur de casting Sylvinho, les nombreuses blessures, les résultats moyens ou encore l'arrêt prématuré de la Ligue 1 en raison de l'épidémie de covid-19. Le Brésilien a aussi vécu de beaux moments avec le superbe parcours des Gones en Ligue des Champions. Compétition dans laquelle ils ont notamment éliminé la Juventus de CR7 et le Manchester City de Pep Guardiola.

La suite après cette publicité

Une année 2020 particulière pour Juninho

Pour sa deuxième saison en tant que dirigeant à l'OL, Juninho vit des moments beaucoup plus joyeux. Toujours plus écouté, puisque c'est lui qui a convaincu son club de miser sur Lucas Paqueta cet été, il voit son équipe enchaîner les bons résultats et surtout pratiquer un jeu de plus en plus séduisant. Résultat : Lyon est co-leader avec le LOSC à la trêve et termine l'année 2020 avec une série de 14 rencontres sans défaite. De quoi donner le sourire à Juninho. Interrogé par OLTV, il a tiré le bilan de cette année particulière. «Bien sûr que quand le championnat s'est terminé, il a manqué des matches. On a terminé septième, ça fait mal. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'OL classé à la septième place. Mais deux mois après, on a prouvé à tout le monde qu'on ne méritait pas de terminer septième puisqu'on est allé en demi-finale de Champions League, ça a été vraiment émouvant, ça a été quelque chose de très très fort et je pense que c'est à partir de là qu'on a réussi à créer quelque chose. Les joueurs ont pris goût à la victoire, ont apprécié maintenir ce niveau-là. Je pense que tout est parti de là».

Il a ajouté ensuite : «c'est la deuxième fois que nous sommes arrivés en demi-finale de la Champions League. J'espère que ça nous arrivera encore dans le futur. Mais c'est vrai que je préfère retenir la demi-finale de Champions League. Terminer comme ça à la première place du classement (avec Lille), ça prouve qu'on a du talent. Il faut juste continuer à travailler et être ambitieux car une grande équipe doit toujours penser à gagner. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre les joueurs, même s'il y a toujours de petits trucs qui peuvent se passer. Mais si on sait bien gérer ça, on a tout pour bien finir la saison. Les supporters le méritent, ça fait longtemps qu'ils ont besoin de sentir cette émotion. J'espère qu'à la fin du mois de mai, ils vont ressentir quelque chose de très bien». Pour cela, il faudra continuer à imprimer la même cadence en championnat.

Le directeur sportif évoque le mercato

«Cette série fait plaisir, elle donne de la confiance. Je pense que la clé sera la gestion du groupe. On est en train de créer quelque chose d’important. Il n'y a aucune certitude par rapport à cela, quand tu ne perds pas pendant 14 matches de suite et que tu es capable de maintenir la série, c'est important, ça donne confiance à l'effectif. Je pense que la clé de la deuxième partie de saison va être de bien savoir gérer le groupe. Je pense que Rudi a bien conscience de ça. Aujourd'hui, on voit qu'on a un effectif très important avec des joueurs qui rentrent, qui sortent, qui maintiennent le niveau. Ca va être ça la clé, bien gérer l'effectif. Je pense qu'on est en train de créer quelque chose d'important et que les joueurs ont pris de la maturité, ont de l'envie, ont le goût de la victoire donc le travail a bien démarré lors de cette première partie de saison. Maintenant, on va voir la deuxième partie (de saison) en espérant terminer devant tout le monde (...) Les attaquants ont fait une très bonne première partie de saison. L'équipe a été un peu plus équilibrée. On est tous contents. Maintenant, il faut récupérer, profiter pour revenir encore plus forts en janvier».

Un mois de janvier de tous les dangers pour l'OL, qui risque d'être attaqué pour ses meilleurs éléments notamment Memphis Depay, libre en juin, et Houssem Aouar. Mais le directeur sportif lyonnais s'est montré très clair :« Non (il n'y aura pas de départs chez les titulaires). Il y aura des changements, mais ce sont plutôt des joueurs qui vont partir comme Jean Lucas. C'était déjà prévu. Rudi a demandé qu'il parte pour jouer un peu plus. C'est un joueur auquel je crois beaucoup, que j'ai fait venir ici. Je sais qu'il va faire de bonnes choses pour nous. C'est un joueur qui a joué seulement sept matches en tant que titulaire donc c'est difficile de juger mais j'espère qu'il va grandir avec ce prêt, qu'on va trouver une solution. Après, il y aura peut-être un ou deux joueurs pour lesquels on va réfléchir comme on ne joue que la Ligue 1 et la Coupe de France, qui va arriver bientôt. C'est difficile de faire tourner. Peut-être qu'on va essayer d'en prêter d'autres. Mais normalement, personne ne va arriver cet hiver. Pour les joueurs cadres, on ne va pas bouger. J'espère surtout qu'on va garder ce niveau-là, c'est le plus important». A l'OL et Juninho de rester fermes pour espérer vivre une folle deuxième partie de saison.