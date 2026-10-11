Manchester City a envoyé un message au PSG !

Malgré leur brillant parcours sur le terrain, les Skyblues ont traversé une trêve internationale particulièrement agitée sur le plan extra-sportif. Reconnu coupable de graves infractions financières liées aux 115 chefs d’accusation pour non-respect du fair-play financier entre 2009 et 2018, Manchester City s’est retrouvé au cœur d’une énorme tempête médiatique et judiciaire outre-Manche. Cette condamnation a soulevé de vives questions d’éthique au sein du football anglais, ravivant les critiques des supporters adverses et faisant surtout planer la menace de sanctions lourdes comme un retrait de points qui pourrait condamner le club à une descente.

La suite après cette publicité

Dès lors, on était en mesure de se questionner sur l’influence de cette situation sur les joueurs. Finalement, les hommes d’Enzo Maresca n’ont montré aucun signe de déstabilisation ce dimanche contre Liverpool. Après une première période terne, marquée par des imprécisions techniques ainsi qu’un score nul et vierge logique à la pause, Manchester City a fait exploser le choc au retour des vestiaires. L’entrée en jeu de Jérémy Doku à la 54ᵉ minute a tout changé. Le Belge a provoqué l’expulsion de Ryan Gravenberch pour un second carton jaune (62e), servi Erling Haaland pour l’ouverture du score (65e), puis doublé la mise d’une frappe somptueuse dans la lucarne (68e). Une talonnade de Joško Gvardiol pour la finition chirurgicale de Rayan Cherki a parachevé le succès net et sans bavure des visiteurs (0-3, 78e).

Manchester City est prêt avant d’affronter le PSG

Cette victoire avec la manière apporte un vent de sérénité à l’état-major mancunien dans un climat pesant. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur Enzo Maresca a exprimé son soulagement et sa fierté face à la résilience de son groupe : « tout à fait, pour de nombreuses raisons. Après 10 à 15 ans durant lesquels le club a remporté des titres et a su mettre en place les bonnes stratégies pour y parvenir, voir une telle situation se produire n’est pas agréable pour eux. Un processus est en cours, ce n’est pas le moment. » Cette démonstration à Anfield permet à Manchester City d’enchaîner une huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, avec un bilan impressionnant de 23 buts inscrits pour seulement 5 encaissés.

La suite après cette publicité

Alors que les Cityzens s’apprêtent à recevoir un Paris Saint-Germain encore fragile et qui devra considérablement hausser son niveau de jeu mercredi en Ligue des Champions, Erling Haaland a insisté sur la force mentale et l’union sacrée qui règnent au sein du vestiaire : « c’était dur, c’était difficile, mais nous avons fait preuve d’un caractère incroyable, de la défense à l’attaque. Tellement fier de chacun d’entre nous. C’est toujours difficile de venir ici, si on regarde les résultats, c’est difficile. Avec l’ère Pep et Klopp, c’était difficile pour les deux équipes, ça l’a toujours été. Il est important de rester forts mentalement, de rester unis et de faire ce que l’on peut changer. Ce que l’on peut faire, c’est bien joué au football et se battre ensemble. C’est la seule chose que nous pouvons faire. » Vous l’aurez compris, City est prêt techniquement et mentalement à affronter le double champion d’Europe en titre, mercredi (21h). Poussif depuis le début de saison, le club de la capitale va devoir se mettre à la hauteur de l’affiche.